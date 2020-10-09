Где взять октябрьский выпуск «Собака.ru»?

Героинями обложки нового октябрьского номера стали Рената Литвинова и Ульяна Добровская. К премьере своего фильма «Северный ветер» кинодива и ее дочь вылетели в Петербург, чтобы провести день с командой «Собака.ru» на фортах Кронштадта: совсем скоро легендарные «Кроншлот», «Петр I» и «Чумной» уйдут на реставрацию.

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