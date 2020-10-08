Фотограф Александр Петросян — о возможной потере зрения и о том, как изменился Петербург и горожане за 20 лет его карьеры

20 лет назад у вас начались проблемы со зрением. Как это на вас повлияло?

Это совпало с тем моментом, когда я начал всерьез фотографировать. На рубеже тысячелетий я сделал операции по пересадке роговицы на обоих глазах. Проблемы со зрением усилили желание увидеть и сделать больше, пока эта дверца не закрылась. У меня ни тогда, ни сейчас нет твердой уверенности, что завтра я буду видеть. Это обостряет восприятие — я на все смотрю, как в последний раз. Сама возможность снимать меня впечатляет — вроде вижу я плохо, а умудряюсь этой штуковиной, как костылем, компенсировать свой недостаток.

Вы лучше видите через линзу фотоаппарата?

Нет, но если ты не видишь чего-то физически, то картинку может достраивать твой мозг. Получаются интересные результаты: я снимаю не то, что вижу наверняка, а то, что мне кажется. Я не всегда знаю, мужчину фотографирую или женщину, старика или молодого человека. Что-то додумаю, а дома без спешки на большом мониторе разглядываю и понимаю, что снял совсем не то, что предполагал — и это второе открытие. Хотя неудобства, конечно, есть, но я стараюсь делать как можно больше кадров и из горы мусора выбираю удачные.

Для меня это чудо: лучшие снимки случаются не когда ты все рассчитал, а когда произошло что-то неожиданное. Все лучшее случается вопреки обстоятельствам. Например то, что я умудряюсь делать хорошие кадры — я не могу назвать ни одной рациональной причины, почему это возможно.

Я думаю, глупо рассчитывать только на собственное мастерство и опыт, много раз убеждался в том, что в сложных условиях они не помогают. Спасает только тот самый «наперекосяк», а раз так — зачем приписывать себе умения и успехи? Получается, что ты не сам снимаешь, а тобой вроде как снимают. Я стараюсь доверять интуиции — она, на мой взгляд, гораздо прозорливее. Снимаю я больше нутром, чем зрением — ощущаю эмоции и жму на кнопку. И если у тебя получилось зарядить снимок своим чувством, конечно, зритель это считает.