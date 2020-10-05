«Ленфильм» может остаться без света из-за многомиллионного долга за электроэнергию

Долг киностудии «Ленфильм» за период с ноября 2019 года по август 2020-го составляет 22,7 миллиона рублей. АО «Петербургская сбытовая компания» подала в суд исковое заявление к «Ленфильму» о взыскании 11 миллионов рублей. В настоящее время в компании разрабатывают «технические мероприятия, чтобы была возможность ввести ограничение» — отключить здание киностудии на Каменноостровском проспекте от электроснабжения.

Как рассказала ТАСС представитель Петербургской сбытовой компании, в феврале 2020 года проходила встреча специалистов энергетической компании с главой киностудии Инессой Юрченко по вопросу оплаты счетов. «Были даны гарантии, что в августе 2020 года все будет оплачено. Но гарантии не исполнены. Теперь новый руководитель. И на днях будем встречаться с ним, обсуждать, как быть», — добавили в компании.

Напомним, в конце октября 2019 года Федеральная налоговая служба заблокировала банковские счета киностудии «Ленфильм» в ВТБ и Райффайзенбанке. Со счета в Райффайзенбанке осуществляются платежи в федеральный бюджет — в частности, с него были оплачено 32 миллиона рублей налоговых платежей. Тогда же СМИ со ссылкой на источники писали о возможной реструктуризации кредита и выделении «Ленфильму» правительственной субсидии. В начале ноября правительство одобрило выдачу 500 миллионов рублей киностудии на покрытие долгов по кредитам.