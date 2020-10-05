Идея воссоздать козырек принадлежит скульптору по металлу Даниле Решетову. Он спроектировал новый козырек по историческим источникам, и в итоге получилась «компиляция эпохи» — как признаются авторы инициативы, найти архивную фотографию и восстановить точь-в-точь не получилось. После согласования с ТСЖ новый козырек был установлен. «Все получилось, выделили сумму на материалы, все остальное — голый энтузиазм», — говорит одна из участников акции по воссозданию козырька Екатерина Чарина.

«Ведь эта работа просто идейная, некоммерческая. Думаю, не так просто собрать в современном мире желающих за так поработать. Все прошло слаженно, задорно и быстро. За четыре часа демонтировали старый уродский козырек, поставили новый и убрались. К концу монтажа стал накрапывать дождь и стало понятно, что козырек работает, водоотводы водоотводят и все сложилось удачно! Считаю, что затея удалась и прям горжусь», — рассказывает петербурженка.