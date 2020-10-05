Команда петербуржцев-энтузиатов своими руками воссоздали козырек над одной из парадных в доходном доме Хмеловой на Чкаловском проспекте. Новодел, который заменил собой «старый уродский козырек» из листа металла, создавали на основе исторических источников — поэтому получилась «компиляция эпохи».
Петербуржцы своими руками воссоздали козырек над парадной в доходном доме Хмелевой на Чкаловском проспекте
Идея воссоздать козырек принадлежит скульптору по металлу Даниле Решетову. Он спроектировал новый козырек по историческим источникам, и в итоге получилась «компиляция эпохи» — как признаются авторы инициативы, найти архивную фотографию и восстановить точь-в-точь не получилось. После согласования с ТСЖ новый козырек был установлен. «Все получилось, выделили сумму на материалы, все остальное — голый энтузиазм», — говорит одна из участников акции по воссозданию козырька Екатерина Чарина.
«Ведь эта работа просто идейная, некоммерческая. Думаю, не так просто собрать в современном мире желающих за так поработать. Все прошло слаженно, задорно и быстро. За четыре часа демонтировали старый уродский козырек, поставили новый и убрались. К концу монтажа стал накрапывать дождь и стало понятно, что козырек работает, водоотводы водоотводят и все сложилось удачно! Считаю, что затея удалась и прям горжусь», — рассказывает петербурженка.
Дом №52/9 по Чкаловскому проспекту, выходящий на улицы Всеволода Вишневского, был возведен в 1911-1913 годах гражданским инженером С. М. Беляковым совместно с техниками Ф. Д. Павловым и М. Д. Розензоном. Владелицей здания была крестьянка Смоленской губернии Устина Ивановна Хмелева. В доме располагались в основном трех и пятикомнатные квартиры, на первом этаже был открыт магазин. В разные годы здесь работали трактир «Кашин», лазарет, типография.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.