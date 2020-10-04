В воскресенье в Петербурге выпадет около трети месячной нормы осадков

По словам синоптика, на погоду в городе окажет влияние приближающийся с запада циклонический вихрь. «Его облачная система постепенно закроет небо плотной пеленой и в послеполуденные часы начнутся дожди. В течение дня и ближайшей ночи в регионе выпадет от 5 до 20 мм осадков, что около трети месячной нормы октября. Постепенно усилится ветер, а дневной прогрев окажется ограничен», — отметил Леус.