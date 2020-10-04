Сегодня, 4 октября, на смену «бабьему лету» в Петербург придут осенние дожди и похолодание. Об этом сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
В воскресенье в Петербурге выпадет около трети месячной нормы осадков
По словам синоптика, на погоду в городе окажет влияние приближающийся с запада циклонический вихрь. «Его облачная система постепенно закроет небо плотной пеленой и в послеполуденные часы начнутся дожди. В течение дня и ближайшей ночи в регионе выпадет от 5 до 20 мм осадков, что около трети месячной нормы октября. Постепенно усилится ветер, а дневной прогрев окажется ограничен», — отметил Леус.
Так, температура воздуха в Петербурге составит от +14 до +16 градусов, а в Ленобласти ожидается до +17. Юго-восточный ветер усилится до 5-10 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 765 мм рт. ст., что выше нормы, добавил специалист.
Напомним, сентябрь-2020 стал самым ярким за последние несколько лет — солнце светило каждый день, кроме 29 сентября. Месяц также стал четвертым в ряду самым теплых сентябрей после 2018, 1934 и 1948 годов.
Ранее в Петербург пришло бабье лето, как и прогнозировал главный синоптик города Александр Колесов. Последняя неделя сентября поставила два температурных рекорда подряд. 23 сентября был побит юбилейный, 15-ый рекорд года, а на следующий день, 24 сентября, 16-ый по счету — последний раз в этот день так тепло было 95 лет назад. Добавим, что грядущая зима будет суровой — и всему виной жаркое лето.
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