Синоптик заявил о том, что «бабье лето» в Петербурге подходит к концу

По словам синоптика, сегодня в Петербурге еще будет ощущаться влияние юго-западной периферии обширного антициклона. В городе ожидается теплая погода и никаких осадков: воздух прогреется до +19 градусов, а в Ленобласти до +20. Скорость юго-восточного ветра составит 4-9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 769 мм рт. ст., что выше нормы, добавил Леус.