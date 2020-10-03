В эти выходные «бабье лето» в Петербурге подойдет к концу. Как заявил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, похолодание в город придет уже в воскресенье, 4 октября.
Синоптик заявил о том, что «бабье лето» в Петербурге подходит к концу
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Фото: Shutterstock
По словам синоптика, сегодня в Петербурге еще будет ощущаться влияние юго-западной периферии обширного антициклона. В городе ожидается теплая погода и никаких осадков: воздух прогреется до +19 градусов, а в Ленобласти до +20. Скорость юго-восточного ветра составит 4-9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 769 мм рт. ст., что выше нормы, добавил Леус.
Однако уже в воскресенье в город «пожалует осень». «Регион окажется в передней части приближающегося с запада циклона. Небо затянут плотные облака и днем пройдут дожди», — пишет он. Так, ночью температура воздуха составит от +10 до +12, а днем она достигнет максимум +15.
Напомним, сентябрь-2020 стал самым ярким за последние несколько лет — солнце светило каждый день, кроме 29 сентября. Месяц также стал четвертым в ряду самым теплых сентябрей после 2018, 1934 и 1948 годов.
Ранее в Петербург пришло бабье лето, как и прогнозировал главный синоптик города Александр Колесов. Последняя неделя сентября поставила два температурных рекорда подряд. 23 сентября был побит юбилейный, 15-ый рекорд года, а на следующий день, 24 сентября, 16-ый по счету — последний раз в этот день так тепло было 95 лет назад. Теплая погода может вновь вернуться в октябре, который обещает быть теплым, а вот грядущая зима будет суровой — и всему виной жаркое лето.
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