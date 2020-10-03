Фонд сохранения исторического наследия «Внимание» собрал более 2,5 миллиона рублей на реставрацию двух парадных тамбуров доходного дома Юлиана Бака на Кирочной улице, 24. Об этом заявили в соцсетях фонда.
На реставрацию дверей в доме Бака собрали более 2,5 миллиона рублей
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Фото: фонд "Внимание"
Средства начали собирать 16 марта 2019 года. За это время в фонде собрали 2 578 943 рубля. «Специалисты уже разработали проект реставрации, и сейчас он находится на согласования в Комитете по охране памятников. Скоро мы приступим к реставрации, и в Петербурге станет на 2 красивые двери больше», — говорится в посте.
Напомним, жители дома Бакао создали паблик, посвященный истории здания. Так, в 2017 году благодаря фото в соцсетях были найдены пропавшие 10 лет назад резные двери дома. Тогда же при ремонте здесь нашли старинную бутылку коньяка и журналы 1910 года. Также обитатели исторического здания объединились, чтобы сделать серию табличек в характерном для особняка стиле. Они развесили парадной просьбы не курить, соблюдать порядок в помещении, не уносить детали декора и не ходить на крышу, добавив к сообщениям имена людей, которым, по мнению жильцов, не понравились бы такие действия. Каждый год здесь проходит акция «Отмоем дом Бака», в этом году для убирающихся жильцов и волонтеров прямо в парадной спел хор.
В 2019 году в доме Бака был найден старинный люк, ведущий в «тайную комнату». По словам жильцов, они освободили помещение над аркой в парадной от сотрудников ЖКС, которые занимали его незаконно. Сам люк, ведущий в помещение, был найден, когда консьержи сняли обои — до этого никто не подозревал о его существовании. Ранее реставраторы восстановили единственный сохранившийся внутриквартирный витраж, который находится в доме Бака. А еще один из жильцов своими руками очистил травленное стекло, которое, «лежало у него с давних времен, когда квартира еще была коммунальной».
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