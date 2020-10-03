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На реставрацию дверей в доме Бака собрали более 2,5 миллиона рублей

Фонд сохранения исторического наследия «Внимание» собрал более 2,5 миллиона рублей на реставрацию двух парадных тамбуров доходного дома Юлиана Бака на Кирочной улице, 24. Об этом заявили в соцсетях фонда.

  • Фото: фонд "Внимание"

Средства начали собирать 16 марта 2019 года. За это время в фонде собрали 2 578 943 рубля. «Специалисты уже разработали проект реставрации, и сейчас он находится на согласования в Комитете по охране памятников. Скоро мы приступим к реставрации, и в Петербурге станет на 2 красивые двери больше», — говорится в посте.

Напомним, жители дома Бакао создали паблик, посвященный истории здания. Так, в 2017 году благодаря фото в соцсетях были найдены пропавшие 10 лет назад резные двери дома. Тогда же при ремонте здесь нашли старинную бутылку коньяка и журналы 1910 года. Также обитатели исторического здания объединились, чтобы сделать серию табличек в характерном для особняка стиле. Они развесили парадной просьбы не курить, соблюдать порядок в помещении, не уносить детали декора и не ходить на крышу, добавив к сообщениям имена людей, которым, по мнению жильцов, не понравились бы такие действия. Каждый год здесь проходит акция «Отмоем дом Бака», в этом году для убирающихся жильцов и волонтеров прямо в парадной спел хор.

Фоторепортаж: в доме Бака впервые с 1905 года начали делать ремонт (наконец!)

В 2019 году в доме Бака был найден старинный люк, ведущий в «тайную комнату». По словам жильцов, они освободили помещение над аркой в парадной от сотрудников ЖКС, которые занимали его незаконно. Сам люк, ведущий в помещение, был найден, когда консьержи сняли обои — до этого никто не подозревал о его существовании. Ранее реставраторы восстановили единственный сохранившийся внутриквартирный витраж, который находится в доме Бака. А еще один из жильцов своими руками очистил травленное стекло, которое, «лежало у него с давних времен, когда квартира еще была коммунальной».


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Сабина Алиева,
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