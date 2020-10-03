На реставрацию дверей в доме Бака собрали более 2,5 миллиона рублей

В 2019 году в доме Бака был найден старинный люк, ведущий в «тайную комнату». По словам жильцов, они освободили помещение над аркой в парадной от сотрудников ЖКС, которые занимали его незаконно. Сам люк, ведущий в помещение, был найден, когда консьержи сняли обои — до этого никто не подозревал о его существовании. Ранее реставраторы восстановили единственный сохранившийся внутриквартирный витраж, который находится в доме Бака. А еще один из жильцов своими руками очистил травленное стекло, которое, «лежало у него с давних времен, когда квартира еще была коммунальной».