В Петербурге незаконно демонтировали часть Александровских ворот Охтинских пороховых заводов. Памятник культуры сдали в аренду за рубль

Арендатор заявил, что работы по реконструкции ведутся по согласованию с КГИОП, однако в самом комитете разрешения на демонтаж не давали. 1 октября арендатору направлено предписание незамедлительно приостановить производство строительных, хозяйственных и иных работ на объекте.

Как отмечают в КГИОП, дальнейшая судьба Александровских ворот будет решаться совместно с Комитетом имущественных отношений Петербурга. Также комитет рассматривает вопрос о привлечении лиц, виновных в разрушении памятника, не только к административной, но и к уголовной ответственности.

«Программа «Рубль за метр» призвана спасать заброшенные и разрушающиеся объекты культурного наследия. И если инвестор берет на себя обязательство работать с объектом, предполагается, что он делает это с намерением помочь сохранить гибнущий памятник — иначе незачем браться», — говорят в комитете.

Александровские ворота строились в 1805 году по проекту архитектора Федора Демерцова специально для визита на завод императора Александра I. Они представляют собой постройку на берегу реки Охты, гармонично вписанную в окружающий ландшафт, через них проходит пешеходная аллея, вдоль которой фрагментарно сохранилась посадка деревьев.