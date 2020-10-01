Смольный усиливает «масочный режим» на вокзалах и в Пулкове

Обязаны «обеспечить соблюдение запрета доступа на объекты транспорта» петербуржцев и гостей города без масок и перчаток Октябрьская железная дорога, аэропорт «Пулково», Северо-Западная пригородная пассажирская компания, а также все компании перевозчики. Ответственность за исполнение данного решения возлагается на руководителей данных компаний.

В Комитете по транспорту напоминают, что приобрести одноразовые маски можно на всех станциях петербургского метрополитена в «Первой полосе». Также Смольный снизил стоимость средств индивидуальной защиты — «в связи с усилением мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции» с 1 октября маски для пассажиров подземки обойдутся в 10 рублей за штуку.

Напомним, в Петербурге вновь вводят ограничительные меры для противодействия распространению коронавирусной инфекции. С начала октября в общественный транспорт, такси и каршеринг перестанут пускать без масок и перчаток.

О второй волне заболеваемости COVID-19 в Смольном начали говорить в начале августа. Новую вспышку заболеваемости в Смольном прогнозировали в сентябре, эксперты считают, что она может быть зафиксирована в начале ноября. На фоне второй волны коронавируса уже начали готовить к приему пациентов временный госпиталь «Ленэкспо». Его расформировали в июле в связи с низкой нагрузкой.

На сегодняшний день почти 90% из 129 тысячи коек, развернутых для приема пациентов с коронавирусом в России, заняты. В Петербурге свободны только 6% мест. Во всех школах Москвы увеличат осенние каникулы из-за роста заболеваемости коронавирусом. Также мэрия столицы вновь частично вводит ограничения. Губернатор Петербурга Александр Беглов также поручил подготовить план по возвращению дистанционного формата работы.