Международный конкурс на проект памятника Чайковскому был объявлен в сентябре 2019 года губернатором Петербурга Александром Бегловым и художественным руководителем Мариинского театра Валерием Гергиевым. В рамках первого этапа свои работы представили 90 скульпторов из разных регионов России и зарубежных стран, во второй прошли пять проектов. Итоги планировалось подвести в апреле, когда отмечалось 180-летия со дня рождения композитора, однако из-за пандемии он был перенесен.

Эскизы будущего памятника композитору Петру Ильичу Чайковскому были представлены в Концертном зале Мариинского театра — увидеть их могли все желающие. 29 сентября жюри выбрало двух победителей — проекты петербургских скульпторов Виктора Гаврилова и Екатерины Пильниковой. Пока не решено, какая из двух работ-победителей будет установлена у Концертного зала Мариинского театра. Место размещения второй также будет определено позднее — по мнению Гергиева, его могут установить в Москве.