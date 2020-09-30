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В Петербурге выбрали, как будет выглядеть памятник композитору Петру Чайковскому. Победителями стали два проекта

Смольный выбрал победителей международного конкурса проектов памятника композитору Петру Чайковскому. Ими стали две работы петербургских скульпторов Виктора Гаврилова и Екатерины Пильниковой.

  • Проект Екатерины Пильниковой.

    Здесь и далее фото: пресс-служба Администрации Петербурга

  • Проект Виктора Гаврилова

Международный конкурс на проект памятника Чайковскому был объявлен в сентябре 2019 года губернатором Петербурга Александром Бегловым и художественным руководителем Мариинского театра Валерием Гергиевым. В рамках первого этапа свои работы представили 90 скульпторов из разных регионов России и зарубежных стран, во второй прошли пять проектов. Итоги планировалось подвести в апреле, когда отмечалось 180-летия со дня рождения композитора, однако из-за пандемии он был перенесен. 

Эскизы будущего памятника композитору Петру Ильичу Чайковскому были представлены в Концертном зале Мариинского театра — увидеть их могли все желающие. 29 сентября жюри выбрало двух победителей — проекты петербургских скульпторов Виктора Гаврилова и Екатерины Пильниковой. Пока не решено, какая из двух работ-победителей будет установлена у Концертного зала Мариинского театра. Место размещения второй также будет определено позднее — по мнению Гергиева, его могут установить в Москве. 

Наследие композитора охватывает множество жанров — Чайковский создал 10 опер, 3 балета, 7 симфоний, 104 романса, ряд программных симфонических произведений, концерты и камерно-инструментальные ансамбли, хоровые сочинения, кантаты, фортепианные миниатюры и фортепианные циклы. Родившись в Витязевской губернии, композитор многие годы прожил в Петербурге, где скончался в возрасте 53 лет и был похоронен в Некрополе мастеров искусств Александро-Невской лавры.

Дарья Гладких,
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