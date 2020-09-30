Креативное пространство «Бертгольд Центр» ждет реставрация. Там откроется гостиница на 80 номеров

Разрешение на проведение работ Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников уже выдал. Оно действительно до 17 октября 2021 года и предусматривает проведение реставрации фасадов здания с воссозданием утрат — козырька, деревянной входной двери, воротного заполнения, балюстрады и декора верхней части здания.

Как следует из государственной историко-культурной экспертизы, здание приспосабливают под гостиницу. По данным «Фонтанки», она будет иметь вместимость в 80 одноместных гостевых номеров, которых разместят на пяти этажах здания. Также предусмотрены комнаты для обслуживающего персонала, помещения для сдачи в аренду и для проведения деловых встреч

Напомним, в 2019 году здание креативного пространства «Бертгольд Центр» на Гражданской улице, 13-15 выставили на продажу. Как и планировалось, это не повлияло на работу кластера, а новый собственник должен был сохранить концепцию под управлением креативной группы Романа Красильникова. Покупатель на данный момент все еще не найден — за объект площадью 6700 квадратных метров на участке размером в 2311 квадратов сейчас просят 938 миллионов рублей.

В настоящий момент в «Бертгольд Центре» 45 резидентов — в том числе коворкинги, студии, магазины, кофейни, бары и читальный зал. В августе в креативном пространстве открылось новое выставочное пространство, в котором представлены самые разные жанры медиаискусства — от фильмов категории b movie и видео, снятых на камеру мобильного телефона, до сложнейших генеративных визуализаций, созданных с помощью компьютерного кода.