Креативное пространство «Бертгольд Центр» на Гражданской улице в Петербурге отреставрируют. Работы уже начались и предусматривают в том числе приспособление бывшего доходного дома 1890 года постройки гостиницы на 80 номеров.
Креативное пространство «Бертгольд Центр» ждет реставрация. Там откроется гостиница на 80 номеров
Разрешение на проведение работ Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников уже выдал. Оно действительно до 17 октября 2021 года и предусматривает проведение реставрации фасадов здания с воссозданием утрат — козырька, деревянной входной двери, воротного заполнения, балюстрады и декора верхней части здания.
Как следует из государственной историко-культурной экспертизы, здание приспосабливают под гостиницу. По данным «Фонтанки», она будет иметь вместимость в 80 одноместных гостевых номеров, которых разместят на пяти этажах здания. Также предусмотрены комнаты для обслуживающего персонала, помещения для сдачи в аренду и для проведения деловых встреч
Напомним, в 2019 году здание креативного пространства «Бертгольд Центр» на Гражданской улице, 13-15 выставили на продажу. Как и планировалось, это не повлияло на работу кластера, а новый собственник должен был сохранить концепцию под управлением креативной группы Романа Красильникова. Покупатель на данный момент все еще не найден — за объект площадью 6700 квадратных метров на участке размером в 2311 квадратов сейчас просят 938 миллионов рублей.
В настоящий момент в «Бертгольд Центре» 45 резидентов — в том числе коворкинги, студии, магазины, кофейни, бары и читальный зал. В августе в креативном пространстве открылось новое выставочное пространство, в котором представлены самые разные жанры медиаискусства — от фильмов категории b movie и видео, снятых на камеру мобильного телефона, до сложнейших генеративных визуализаций, созданных с помощью компьютерного кода.
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