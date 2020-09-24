Сколько наводнений избежал Петербург за 10 лет? Отвечают в комплексе защитных сооружений

Десять лет назад, 24 сентября 2010 года, завершился важный этап строительства комплекса защитных сооружений Петербурга — был уложен последний кубометр бетона в основную конструкцию. В этот же день были проведены успешные испытания плавучего затвора по перекрытию судоходного канала. Меньше чем через год, 12 августа 2011 года, комплекс был сдан в эксплуатацию.

За это время петербургская дамба, как и весь комплекс защитных сооружений, предотвратила 26 морских наводнений.

На Петербург обрушивались и ветровые нагоны воды — подъемы уровня воды в морских устьях, вызванные воздействием сильного ветра. В Ленинграде было два таких крупных наводнения — в 1824 и 1924 годах. В 1890 году в Петербурге также произошло самое значительное из всех августовских наводнений — уровень воды достиг отметки в 255 сантиметров выше ординара Балтийской системы высот.

Напомним, один из последних разов дамбу в Петербурге закрывали 10 сентября. Тогда в городе ожидали шторм до 24 метров в секунду, прогнозировалось повышение уровня воды в дельте Невы до критических значений. Посмотрите видео с «места событий» — вот как это было.