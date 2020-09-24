Власти Петербурга вводят временный запрет на закрашивание граффити и стрит-арта

Любые граффити и стрит-арт, которые «не носят экстремистского характера, не содержат варварских надписей и не угрожают безопасности», сохранят — их не будут закрашивать вплоть до 1 февраля 2021 года.

Кроме того, в настоящий момент Комитет по градостроительству и архитектуре начал работу «по созданию и размещению типового оборудования для нанесения изображений, на котором художники-граффитисты смогут рисовать без согласования эскизов». О начале разработки законопроекта, который легализует уличное искусство в Петербурге, Четырбок сообщал еще в январе 2019 года.

«Считаю целесообразным проработать вопросы создания и сохранения граффити с участием исполнительных и законодательных органов власти, представителей общественности и заинтересованной молодежи. Уверен, что Законодательное Собрание Санкт-Петербурга может стать эффективной площадкой для выработки предложений по внесению необходимых изменений в законодательство города», — поддержал инициативу вице-губернатор Александр Бельский.

Не верят во временную легализацию стрит-арта петербургские уличные художники. Так, участники арт-группы «Явь» считают, что «самом деле никакого моратория нет, просто из-за коронавируса плановые проверки ип и юрлиц приостановлены до конца 2020 года, и предписания об устранении несогласованных работ не будут требовать их ликвидацию в срок ранее 1 февраля 2021 года».

«Причем это касается только стрит-арта, а не граффити. И этот якобы «мораторий» никак не помешает ЖКХ и юрлицам по своей инициативе закрашивать граффити и стрит-арт, что ЖКХ и так постоянно делает. То есть ничего не поменялось, просто предписания и штрафы за стрит-арт придут юрлицам чуть позже, чем обычно», — добавляют художники.