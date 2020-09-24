Посмотрите, как будет выглядеть яхт-клуб возле «Газпром-Арены». Он откроется уже следующей весной

Для строительства нового яхт-клуба, за появление которого отвечает «Зенит-Арена», выделен участок в западной части Крестовского острова. Проект предусматривает возведение основного здания клуба площадью 300 квадратных метров — здесь оборудуют кабинет инструктажа, кладовую для хранения досок, лодок и другого спортивного инвентаря, тренерскую, боцманскую и другие необходимые помещения, в том числе для хранения флагов, запасных частей и расходных материалов, необходимых при обслуживании флагштока.

Скептически к проекту относятся яхтсмены. «Кто-то с богатой фантазией назвал это яхт-клубом. Придут люди в парковую зону, яхточки в воду бросят и как пофигачат под парусами! Может быть, конечно, мы чего-то не догоняем, и по мановению волшебной палочки из ниоткуда появится нормальный проект, с которым ознакомят общественность. И на берегу вырастут причалы, необходимая инфраструктура и вообще все будет хотя бы пристойно, но пока что верится в это с трудом…» — пишет автор Telegram-канала «Парус упругий», яхтсмен Евгений.