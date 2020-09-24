В апреле 2020 года на Невской губе Финского залива, в районе западной части Крестовского острова, началось строительство яхт-клуба. Он будет ориентирован на детей — воспитанниками уже в 2021 году смогут стать дети старше 10 лет начального и среднего уровня подготовки.
Посмотрите, как будет выглядеть яхт-клуб возле «Газпром-Арены». Он откроется уже следующей весной
-
Gargantiopa / Shutterstock.com
Для строительства нового яхт-клуба, за появление которого отвечает «Зенит-Арена», выделен участок в западной части Крестовского острова. Проект предусматривает возведение основного здания клуба площадью 300 квадратных метров — здесь оборудуют кабинет инструктажа, кладовую для хранения досок, лодок и другого спортивного инвентаря, тренерскую, боцманскую и другие необходимые помещения, в том числе для хранения флагов, запасных частей и расходных материалов, необходимых при обслуживании флагштока.
Скептически к проекту относятся яхтсмены. «Кто-то с богатой фантазией назвал это яхт-клубом. Придут люди в парковую зону, яхточки в воду бросят и как пофигачат под парусами! Может быть, конечно, мы чего-то не догоняем, и по мановению волшебной палочки из ниоткуда появится нормальный проект, с которым ознакомят общественность. И на берегу вырастут причалы, необходимая инфраструктура и вообще все будет хотя бы пристойно, но пока что верится в это с трудом…» — пишет автор Telegram-канала «Парус упругий», яхтсмен Евгений.
Напомним, в августе в яхт-клуб на Петровской косе в Петербурге пришли приставы. Они срезали трапы, ведущие к судам — теперь у яхтсменов и персонала нет доступа к яхтам и лодкам. Свои действия приставы объяснили исполнением требования Арбитражного суда, по которому яхтсмены должны освободить территорию. Они в свою очередь просили «незамедлительно вмешаться в ситуацию и в кратчайшие сроки найти компромиссное решение», которое позволит вернуть все парусные яхты на стоянку, а также предотвратить «непоправимый ущерб, который может быть нанесен парусному спорту» в Петербурге.
В сентябре власти Петербурга вернулись к идее сделать город центром яхтенного туризма. частности, в Смольном планируют увеличить число марин и проводить больше регат и соревнований.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.