Крепостная улица в Выборге станет пешеходной

Решение сделать Крепостную улицу пешеходной приняла администрация Выборгского района, тем самым поддержав предложение местных жителей — об этом просили порядка 80% населения. Подготавливать улицу к закрытию автомобильного движения начали в августе.

Пешеходным станет участок от улицы Северный Вал до улицы Новая Застав — и уже с 25 сентября. Как объяснили в отделе дорожного хозяйства, транспорта и связи администрации МО «Выборгский район», на данном участке находится много исторических объектов, мест притяжения туристов и кафе.

Напомним, в феврале 2019 года археологи выяснили, что в конце подземного хода, ведущего от северного фасада Комендантского дома в Выборгский замок, находится сводчатое помещение, имевшее самостоятельный входной проем с восточной стороны. Объект датируется в промежутке с начала XVI по конец XVII века.

В августе во время работ в Выборгском замке вновь была найдена арка — ее обнаружили во время вычинки кладки внутри третьего корпуса цейхгауза, служащего военной кладовой для оружия или амуниции. Ранее упоминания о ней нигде не встречались — специалисты предполагают, что арка ведет в подземелье.

В начале 2020 года реставраторы обнаружили затерянную средневековую кладку, а позже стало известно, что в главной башне Выборгского замка, башне Олафа, после реконструкции появится панорамный лифт.

В Выборге, разрушавшемся долгие годы, наконец закипела жизнь: средневековые башни активно реставрируют, результаты части работ уже можно увидеть, части – будут представлены со дня на день. Редактор «Собака.ru» отправилась в один из самых интересных городов Ленобласти и объясняет, ради чего туда нужно поехать прямо сейчас.