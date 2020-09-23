Огласку произошедшему женщина решила придать через социальный сети — и опубликовала пост в тематической группе «Грудное вскармливание. Молочные Феи». Судя по прикрепленным к посту скриншотам переписки с сотрудниками пекарни, женщина пожаловалась на действия сотрудников заведения — замечание ей сделала официантка несмотря на то, что кормление четырехмесячного ребенка проходило через специального для этого одежду. «Мы знаем о вашем конфликте с нашим продавцом. Приношу свои извинения от компании, если вас оскорбили, но мы приняли решение, что наш продавец будет вас обслуживать навынос, только хлеб и т. д. Спасибо за понимание», — сказали в ответ на жалобу женщины в Pane.

«Дело даже не в общественном кормлении, а в целом в дискриминации и нарушении гражданских прав. Пекарня может просто взять и выгнать того, кого захочет, просто так... Они просто были недовольны тем, что я туда постоянно прихожу, что со мной ребенок, что я не то чтобы очень много заказываю у них, и последней каплей стало грудное кормление. У официантки просто сдали нервы, и она решила меня выгнать по совокупности обстоятельств», — приводит «Фонтанка» слова женщины.

Однако, по мнению руководства пекарни, к запрету на обслуживание привело не кормление грудью, а просьба матери порезать купленный в заведении хлеб. «Отказались именно резать хлеб, то есть выполнить ее просьбу. Потому что идут другие клиенты, и это некогда делать, когда продавец один... Ну и все. После этого, я так понимаю, наверное, у них была какая-то эмоциональная женская история. У нас магазин розничной торговли. Там стоит какой-то антураж в виде столиков, диванов и так далее, за которые посетители могут присесть, попить кофе, чай, булки съесть, но это не ресторан и не кафе. Там нет питания или подобного, что позволяет проводить какое-то время», — рассказала управляющий директор Pane.