«Деревья Петербурга» год добивались от Смольного разрешения высадить деревья на Петроградке. Им согласовали три каштана

«После того, как было определено место и породный состав, началась эпопея с поиском подходящих саженцев в питомниках. Оказалось, это целый квест — найти три каштана. В некоторых питомниках каштаны не соответствуют параметрам для высаживания на улице. В других качество оставляет желать лучшего, а в третьих — цены просто запредельные! И мы прошли это квест и нашли таки в питомнике три чудесных каштана высотой 6 метров, обхватом около 30 см. И стоимостью 40 тысяч рублей каждый. Деньги для их покупки собрали неравнодушные жители Петроградки», — рассказывают участники проекта «Деревья Петербурга».

Помогать в подготовке места для посадки активистам будут представители Комитета по благоустройству — они уже собрали необходимую для этого документацию. Ориентировочно посадку проведут 17 или 18 октября — точную дату «Деревья Петербурга» объявят позднее.

Напомним, ранее у движения «Зеленый Петербург», основанного участниками проекта Plants for Friends вместе с главным тренером футбольной команды «Зенит» Сергеем Семаком и создательницей проекта «Деревья Петербурга» Марией Тиникой, появился сайт. Там можно узнать о ближайших планах фонда, а также том, какие проекты уже были воплощены. Так, в июне 2019 года Plants for Friends вместе с петербуржцами высадили цветы и саженцы во дворе на Басковом переулке, в июле озеленили сквер Виктора Цоя на углу Зверинской улицы и Любанского переулка, а в сентябре 2020 года — высадили новые деревья в сквере напротив музея Арктики и Антарктики.