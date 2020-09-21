В Ленинградской области объявлено штормовое предупреждение

По информации «Северо-Западного УГМС», в 20:00-23:00, начиная с северо-западных районов Ленинградской области, ожидается усиление юго-западного и западного ветра порывами 15-17 метров в секунду.

МЧС предупреждает о повышении вероятности ДТП и затруднений в движении по дорогам области, напоминает о необходимости убрать машину в гараж или поставить вдали от деревьев. Находясь на улице, следует обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

Напомним, несмотря на большое количество солнечных дней, лето 2020 года в Петербурге было самым дождливым за последние три года. В июне выпало 114% от месячной нормы, в июле — 118%, не отставал и август — 106%. Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, когда в городе придет бабье лето. Ждать петербуржцам осталось недолго. Оно может вновь вернуться в октябре 2020 года.