В Петербурге продлили действующие ограничения против коронавируса до 11 октября

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор вернет ограничения по коронавирусу «в случае осложнения эпидемиологической ситуации». Решение будет приниматься на основании трех основных и дополнительных критериев, по которым ранее снимались ограничения.

На решение Роспотребнадзора возвращать те или иные ограничения будут влиять коэффициент распространения коронавируса, наличие свободных коек и охват тестирования. Дополнительным показателем станет сезонная эпидемия гриппа — как считали ранее в городском правительстве, на первых этапах диагностики его будет сложно отличить от COVID-19.