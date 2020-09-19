Губернатор Петербурга Александр Беглов продлил ограничительные меры по коронавирусу в городе до 11 октября. Это следует из документа, опубликованного на сайте Смольного.
В Петербурге продлили действующие ограничения против коронавируса до 11 октября
В частности, петербуржцы должны соблюдать масочный режим в общественных местах и транспорте, также лицам старше 65 лет рекомендуется придерживаться режиму самоизоляции. Также до октября в городе запрещены публичные мероприятия.
Помимо этого, в городе вводится запрет на посещение концертов, театров и кинотеатров организованными группами несовершеннолетних. До 31 декабря 2020 года сохранится запрет на работу детских лагерей.
Ранее стало известно, что Роспотребнадзор вернет ограничения по коронавирусу «в случае осложнения эпидемиологической ситуации». Решение будет приниматься на основании трех основных и дополнительных критериев, по которым ранее снимались ограничения.
На решение Роспотребнадзора возвращать те или иные ограничения будут влиять коэффициент распространения коронавируса, наличие свободных коек и охват тестирования. Дополнительным показателем станет сезонная эпидемия гриппа — как считали ранее в городском правительстве, на первых этапах диагностики его будет сложно отличить от COVID-19.
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