Смольный хочет сделать Петербург центром яхтенного туризма. Для этого планируют увеличить число марин и проводить больше регат

В настоящий момент в Петербурге работает пять марин в общей сложности на 2 тысячи мест («Балтиец», «Форт Константин», «Императорский яхт-клуб», «Восточный яхт-клуб», «Терийоки»), ведется строительство еще двух на тысячу мест — «Геркулес» в Лахте и яхт-клуб в Стрельне.

Без учета строящихся клубов, дефицит стояночных мест для яхт оценен в 2 тысячи — по мнению руководителя союза Сергея Алексеева, решить проблему могло бы восстановление Кронштадтского яхт-клуба и появление студенческого яхт-клуба на Петровской косе.

Как пишет «Фонтанка», для привлечения яхтенных туристов в Петербургу власти также планируют проводить больше фестивалей и соревнований. Так, Смольный намерен принять в 2021 году крупнейшую парусную регату Tall Ships' Races, но планы могут быть скорректированы из-за пандемиикоронавируса.

Напомним, в августе в яхт-клуб на Петровской косе в Петербурге пришли приставы. Они срезали трапы, ведущие к судам — теперь у яхтсменов и персонала нет доступа к яхтам и лодкам. Свои действия приставы объяснили исполнением требования Арбитражного суда, по которому яхтсмены должны освободить территорию.

Спортивный коллектив яхтсменов Петербурга запустил петицию в защиту яхт-клуба. Они просили «незамедлительно вмешаться в ситуацию и в кратчайшие сроки найти компромиссное решение», которое позволит вернуть все парусные яхты на стоянку, а также предотвратить «непоправимый ущерб, который может быть нанесен парусному спорту» в Петербурге.