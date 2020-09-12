В Петербурге ожидается бабье лето. Оно придет в третьей декаде сентября

Напомним, несмотря на большое количество солнечных дней, лето 2020 года в Петербурге было самым дождливым за последние три года. В июне выпало 114% от месячной нормы, в июле — 118%, не отставал и август — 106%. Также стало известно, что грядущая зима может быть суровой. И всему виной жаркое лето.