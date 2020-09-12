Теплая солнечная погода придет в Петербург после 21 сентября, однако продлится недолго. Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на главу ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина.
В Петербурге ожидается бабье лето. Оно придет в третьей декаде сентября
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Так, после 21-го числа сформируется антициклон над Скандинавией, который сначала затронет юг Норвегии, Финляндии, Польши и постепенно уйдет на восток. После этого наступит бабье лето в Калининграде, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Псковской области. При этом теплая погода задержится на три-четыре дня.
Как добавил Варакин, если в сентябре не придет бабье лето, то его можно ожидать в октябре, но с более низкими температурами.
Напомним, несмотря на большое количество солнечных дней, лето 2020 года в Петербурге было самым дождливым за последние три года. В июне выпало 114% от месячной нормы, в июле — 118%, не отставал и август — 106%. Также стало известно, что грядущая зима может быть суровой. И всему виной жаркое лето.
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