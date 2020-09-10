«ВкусВилл» впервые проведет в Петербурге «Вкусную пятницу»

Акция пройдет 11 сентября с 09:00 до 15:00. Для того, чтобы воспользоваться предложением, необходимо оформить заказ с доставкой на сегодня через приложение «ВкусВилл» или на сайте. На все позиции в корзине будет действовать скидка 20%, воспользоваться купонами и бонусами будет нельзя.

«Мы побежим собирать ваш заказ и спишем полную его стоимость с карты только тогда, когда поймем, что все есть в наличии или согласуем с вами замену. Сразу же отдадим курьеру и постараемся доставить в течение дня. Заранее извините нас, если не успеем за 2 часа, но мы честно приложим все усилия, чтобы отвезти заказы как можно скорее», — говорят во «ВкусВилл».

Напомним, ранее сеть магазинов «ВкусВилл» совместно с благотворительной организацией «Ночлежка» запустила акцию «Продукты — в помощь». Любой желающий может приобрести один из двух продуктовых наборов, которые будут переданы людям без определенного места жительства через «Ночной автобус» или непосредственно в приюте «Ночлежки».