Музеям и паркам Петербурга разрешили принимать экскурсионные группы

Музеи и выставочные площадки Петербурга возобновили свою работу с 6 июля при условии соблюдения требований безопасности. Для этого была разработана специальная маршрутизация, исключающая встречные потоки посетителей и обеспечивающая раздельные входы и выходы из здания. Аудиогидами можно было пользоваться только в одноразовых наушниках. Экскурсии были разрешены группами до 5 человек при обязательном сохранении дистанции в 1,5 метра.

Петербург начал снимать ограничения, введенные в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции. С 25 мая вновь открылись для посещения МФЦ, с 8 июня — непродовольственные магазины, с 28 июня — парки, сады, скверы, детские и спортивные площадки, с 29 июня — летние кафе, ЗАГСы и маникюрные салоны, с 6 июля — музеи, выставочные залы, бассейны и фитнес-центры, с 13 июля — возобновили работу в полном объеме парикмахерские, салоны красоты, бани, а также организаций социального обслуживания, с 27 июля — аквапарки, частные музей и торговые центры, открылись рестораны, стали доступны экскурсионные услуги, с 8 августа возобновили работу аттракционы, стали разрешены мероприятия на улице, с 24 августа разрешили проведение спортивных мероприятий. Кинотеатры и фуд-корты вновь откроются с 12 сентября.