Комитет по культуре Петербурга снял ограничения на проведение экскурсий в музеях и парках города. Также отменен запрет на работу с турфирмами. Соответствующие изменения внесены в действующий стандарт безопасной деятельности музеев и парков.
Музеям и паркам Петербурга разрешили принимать экскурсионные группы
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Фото: Комитет по культуре Петербурга
Музеи и выставочные площадки Петербурга возобновили свою работу с 6 июля при условии соблюдения требований безопасности. Для этого была разработана специальная маршрутизация, исключающая встречные потоки посетителей и обеспечивающая раздельные входы и выходы из здания. Аудиогидами можно было пользоваться только в одноразовых наушниках. Экскурсии были разрешены группами до 5 человек при обязательном сохранении дистанции в 1,5 метра.
Петербург начал снимать ограничения, введенные в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции. С 25 мая вновь открылись для посещения МФЦ, с 8 июня — непродовольственные магазины, с 28 июня — парки, сады, скверы, детские и спортивные площадки, с 29 июня — летние кафе, ЗАГСы и маникюрные салоны, с 6 июля — музеи, выставочные залы, бассейны и фитнес-центры, с 13 июля — возобновили работу в полном объеме парикмахерские, салоны красоты, бани, а также организаций социального обслуживания, с 27 июля — аквапарки, частные музей и торговые центры, открылись рестораны, стали доступны экскурсионные услуги, с 8 августа возобновили работу аттракционы, стали разрешены мероприятия на улице, с 24 августа разрешили проведение спортивных мероприятий. Кинотеатры и фуд-корты вновь откроются с 12 сентября.
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