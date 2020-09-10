В Петербурге закрыли дамбу, ожидается шторм до 24 метров в секунду

«В связи с усилением западного и северо-западного ветра до 19-24 метро в секунду и штормовым предупреждением, прогнозируется повышение уровня воды в дельте реки Невы до критических значений. Для предупреждения наводнения в городе получено распоряжение о закрытии затворов комплекса защитных сооружений», — сообщили в дирекции КЗС. Также капитан порта «Большой порт Санкт-Петербург» временно остановил движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру.

Напомним, вчера, 9 сентября, в Петербурге зафиксировали самое низкое атмосферное давление за последние 20 лет. Барометр показал 755 миллиметров ртутного столба — это даже ниже, чем прогнозировали еще утром синоптики.

В ближайшее время основную роль в формировании погоды в Петербурге продолжит играть тыловая часть циклона, который проходит над востоком Европейской части России. Сегодня в городе облачная погода, ночью дождь, местами сильный, днем — кратковременные дожди. В пятницу, 11 сентября, ожидаются кратковременные дожди, ночью от 9 до 11 градусов тепла, днем — от 13 до 15 со знаком «плюс». А уже в субботу, 12 сентября, без существенных осадков. Температура ночью составит от 8 до 10 градусов тепла, днем воздух прогреется до 18 градусов со знаком «плюс».