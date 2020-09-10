6 сентября в одном из туалетов второй сцены Мариинского театра петербурженка обнаружила камеру наблюдения, спрятанную в нише для бумаги. Охранник выкинул «улику» в Крюков канал, полиция начала проверку.
В туалете Мариинского театра нашли камеру наблюдения. Охранник выкинул «улику» в Крюков канал, полиция начала проверку
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@mariinsky
Камера наблюдения была обнаружена в туалете на первом этаже Мариинского-2 — устройство, обмотанное черным скотчем, находилось в нише для туалетной бумаги. «Туда никто не заглядывает, потому что рядом висит аппарат с салфетками. Из-за того, что я на коляске, у меня другой угол обзора и я ее заметила. Сразу вытащила, но очень долго не могла поверить, что это камера. Она сверху была обмотана черным скотчем», — рассказала «Фонтанке» обнаружившая камеру петербурженка.
Женщина обратилась к охраннику с просьбой объяснить нахождение камеры в туалете. «Он начал говорить что-то бессвязное, у него затряслись руки. Зашел, открыл дверцу в туалете, даже не спросил, где мы ее нашли, и убежал. Подруга вызвала полицию», — вспоминает петербурженка, добавив, что камера в его руках пищала и, вероятно, все еще продолжала работать. Камеры видеонаблюдения зафиксировали то, как охранник выходит из Мариинского театра, подходит к ограждению набережной Крюкова канала и что-то выкидывает в воду. Позже мужчина признается, что выбросил камеру, потому что испугался.
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Фото: «Фонтанка»
9 сентября стало известно, что полиция Петербурга начала проверку по факту возможного скрытного наблюдения за посетителями в туалете Мариинского театра — соответствующее с просьбой «принять меры в отношении охранника или другого лица, которое установило камеру» петербурженка подала в день происшествия. Также установлена личность охранника — им оказался 59-летний военный пенсионер Вадим Мякишев, которого уже уволили из Мариинки с формулировкой «по собственному желанию».
Причастность охранника, выкинувшего камеру по его же словам «опрометчиво из-за стрессовой ситуации», в настоящий момент ничем не подтверждена. Вечером 6 сентября он патрулировал территорию театра у одного из входов в зал и туалетной зоны, поэтому и оказался на месте происшествия.
Напомним, в августе в одном из петербургских магазинов Uniqlo над примерочными обнаружили камеру. Заметила прибор для слежения покупательница в торговом комплексе «Сити Молл». Оказалось, что примерочная, в которую зашла покупательница, временная, а камера, попавшая в зону примерки, отключена.
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