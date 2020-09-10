В туалете Мариинского театра нашли камеру наблюдения. Охранник выкинул «улику» в Крюков канал, полиция начала проверку

Камера наблюдения была обнаружена в туалете на первом этаже Мариинского-2 — устройство, обмотанное черным скотчем, находилось в нише для туалетной бумаги. «Туда никто не заглядывает, потому что рядом висит аппарат с салфетками. Из-за того, что я на коляске, у меня другой угол обзора и я ее заметила. Сразу вытащила, но очень долго не могла поверить, что это камера. Она сверху была обмотана черным скотчем», — рассказала «Фонтанке» обнаружившая камеру петербурженка.

Женщина обратилась к охраннику с просьбой объяснить нахождение камеры в туалете. «Он начал говорить что-то бессвязное, у него затряслись руки. Зашел, открыл дверцу в туалете, даже не спросил, где мы ее нашли, и убежал. Подруга вызвала полицию», — вспоминает петербурженка, добавив, что камера в его руках пищала и, вероятно, все еще продолжала работать. Камеры видеонаблюдения зафиксировали то, как охранник выходит из Мариинского театра, подходит к ограждению набережной Крюкова канала и что-то выкидывает в воду. Позже мужчина признается, что выбросил камеру, потому что испугался.