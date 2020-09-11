Во второй половине лета туристы потратили в Петербурге 1,2 млрд рублей

Во второй половине лета туристические расходы в Петербурге выросли в 2,5 раза по сравнению с началом сезона. Об этом свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ. По данным банка, за этот период расходы на гостиницы, прокат транспорта, рестораны и развлечения составили более 1,2 млрд рублей. На проживание в отелях с середины июля у гостей ушло 430 млн рублей, а в августе расходы в этой категории на 40% превысили показатель прошлого года. Объем трат в ресторанах во второй половине сезона увеличился в 2,3 раза до 760 млн рублей, но не достиг прошлогодних значений, а вот в сегменте развлечений туристы оставили в Петербурге 440 млн рублей.