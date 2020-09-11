Во второй половине лета туристические расходы в Петербурге выросли в 2,5 раза по сравнению с началом сезона. Об этом свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ. По данным банка, за этот период расходы на гостиницы, прокат транспорта, рестораны и развлечения составили более 1,2 млрд рублей. На проживание в отелях с середины июля у гостей ушло 430 млн рублей, а в августе расходы в этой категории на 40% превысили показатель прошлого года. Объем трат в ресторанах во второй половине сезона увеличился в 2,3 раза до 760 млн рублей, но не достиг прошлогодних значений, а вот в сегменте развлечений туристы оставили в Петербурге 440 млн рублей.
Во второй половине лета туристы потратили в Петербурге 1,2 млрд рублей
По данным ВТБ Ленинградская область вошла в топ-3 регионов России по росту туристической активности. Этим летом там потратили на 9% больше, чем годом ранее, в том числе на 40% увеличились расходы на размещение в отелях.
Алексей Киричек, вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ: «В июне мы фиксировали снижение расходов россиян на внутренний туризм, так как в абсолютном большинстве регионов продолжали действовать ограничения из-за пандемии. Однако уже в июле спрос на туристические поездки начал восстанавливаться и пришел к значениям, сопоставимым с уровнем прошлого года. Как мы и прогнозировали, в августе сегмент не только вернулся к прошлогодним показателям, но и продемонстрировал небольшой рост, несмотря на частичное возобновление авиасообщения с другими странами в конце месяца. Одним из факторов роста сегмента стала программа с кешбэком за поездки по России, запущенная Правительством РФ в этом году».
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