Согласно утреннему прогнозу синоптиков «Яндекса», атмосферное давление в среду должно было составить 753 миллиметров ртутного столба, что является ниже нормы впервые за 20 лет. Однако, по данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», к 18:30 давление опустилось до отметки 755,1 миллиметр.

В ближайшее время основную роль в формировании погоды в Петербурге продолжит играть тыловая часть циклона, который проходит над востоком Европейской части России. В четверг, 10 сентября, в городе ожидается облачная погода, ночью дождь, местами сильный, днем — кратковременные дожди. Температура воздуха ночью не поднимется выше 13 градусов, днем — от 13 до 15. В пятницу, 11 сентября, также кратковременные дожди Ночью от 9 до 11 градусов тепла, днем — от 13 до 15 со знаком «плюс».

Напомним, несмотря на большое количество солнечных дней, лето 2020 года в Петербурге было самым дождливым за последние три года. В июне выпало 114% от месячной нормы, в июле — 118%, не отставал и август — 106%. Ранее синоптики рассказали, ждать ли россиянам бабье лето (спойлер: уже скоро и даже дважды!.) А грядущая зима может быть суровой. И всему виной жаркое лето.