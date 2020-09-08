Большой Конюшенный мост через Мойку ждет капитальный ремонт

Проектом капитального ремонта предусмотрена расчистка гранитных поверхностей моста, ремонт, а в необходимых случаях и замена гранитной облицовки устоев, расчистка и покраска решетки перильного ограждения моста. Также будет заменено асфальтобетонное покрытие проезжей части и тротуаров. Финансирование работ будет осуществлено полностью за счет средств федерального бюджета, продолжительность ремонта составит 16 месяцев.

Большой Конюшенный мост через реку Мойку был возведен в 1753 году. Тогда ему дали название «Греческий» и выполнили из дерева, покрасив под камень — переправа была разводной. В 1828 году деревянный мост заменили на чугунный, однопролетный. Проектировщикам Егору Адаму, Вильгельму фон Треттеру и Вильяму Гесте надо было выполнить требования, высказанные Николаем I — монарх хотел, чтобы мост соединил в себе «всю возможную прочность и всю возможную красивость».

Чугунная арка моста опиралась на береговые устои, облицованные гранитными блоками. Фасады переправы декорировали чугунными листами с художественным орнаментом. С обеих сторон моста установили торшеры с фонарями — они стояли на гранитных парапетах на высоких чугунных пьедесталах.

В 1935 году специалисты констатировали, что опоры в пролетном строении деформировались — тогда мост решили ремонтировать, поверх чугунного свода уложили железобетонный, демонтировали ограждения между тротуарами и проезжей частью. Через 16 лет также отреставрировали декоративные чугунные решетки моста и торшеры с фонарями. Сейчас Большой Конюшенный мост носит статус объекта культурного наследия федерального значения.