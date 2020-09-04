Новый корпус Госпиталя для ветеранов войн в Петербурге откроют в декабре

Новый корпус Госпиталя для ветеранов войн откроется на Народной улице, 21/2 и станет высокотехнологичным стационаром, в котором будут хирургическое и неврологическое отделения, лаборатория, отделение реанимации и интенсивной терапии. В палатах на 3-4 человека предусмотрены панели с кнопкой вызова персонала, точки подачи кислорода, душ и туалет.

Как отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, строительство идет ударными темпами — первый камень в основание заложили в начале июля, и уже к сентябрю были завершены монолитные работы на уровне всех шести этажей. В настоящий момент на объекте выполняется внутренняя кладка, прокладываются наружные и внутренние инженерные сети, ведутся работы по фасадам.

Первых плановых пациентов с профильными заболеваниями новый корпус, рассчитанного на 302 койки, примет в начале декабря. В случае необходимости госпиталь может быть переоборудован под инфекционное отделение на 400 мест.