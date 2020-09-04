В ночь с 4 на 5 сентября Дворцовый мост в Петербурге разведут под музыку композитора Андрея Петрова. Прозвучат фрагменты произведений из «Человек-амфибия», «Берегись автомобиля», «Служебный роман», «Я шагаю по Москве» и других лент, заглавные песни для которых написал Петров.
Дворцовый мост разведут под музыку композитора Андрея Петрова для советских кинофильмов
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Akimov Igor / Shutterstock.com
Развод Дворцового моста под музыку Петрова состоится в ночь с 4 на 5 сентября в 01:10 в рамках звукового шоу «Поющие мосты» и будет приурочена к 90-летию со дня рождения композитора. Петербург для Петрова — город, в котором прошла вся жизнь композитора. Здесь он родился, работал и скончался. Также музыкант является почетным гражданином Петербурга.
Андрей Петров родился 2 сентября 1930 года в Ленинграде, во время войны вместе с семьей был эвакуирован в Сибирь и вернулся обратно только в 1944 году. По словам Петрова, решение стать композитором принял в 1945 году под впечатлением от кинофильма «Большой вальс» об Иоганне Штраусе. Окончил Ленинградское музыкальное училище имени Н. Римского-Корсакова, а затем Ленинградскую консерваторию по классу композиции.
На счету Петрова — 10 произведений для музыкального театра, 31 оркестровое и вокально-оркестровое произведение, более 20 камерны вокальных и инструментальных композиций и работа над музыкой к 14 спектаклям. Наибольшую известность Петрову принесла работа над кинолентами — композитор написал музыку к почти 100 фильмам, среди которых «Служебный роман», «Гараж», «Осенний марафон», «О бедном гусаре замолвите слово», «Вокзал для двоих», «Забытая мелодия для флейты», «Я шагаю по Москве» и других.
Шоу «Поющие мосты» впервые прошло в Петербурге в июле 2016 года. Крылья Дворцового моста поднимались под популярные классические композиции, связанные темой или авторством с городом: например, в Петербурге родились Петр Чайковский, Михаил Глинка, Дмитрий Шостакович и другие.
В ночь на 15 августа Дворцовый мост через Неву развели под музыку Виктора Цоя. Акцию посвятили памяти музыканта, трагически скончавшемуся в этот день ровно 30 лет назад — посмотрите, как это было. В 2019 году рамках шоу на Адмиралтейской набережной прошел фестиваль танца. В программе исполнили вальсы Андрея Петрова из кинофильмов «Берегись автомобиля» и «Жестокий романс».
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