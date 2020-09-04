Развод Дворцового моста под музыку Петрова состоится в ночь с 4 на 5 сентября в 01:10 в рамках звукового шоу «Поющие мосты» и будет приурочена к 90-летию со дня рождения композитора. Петербург для Петрова — город, в котором прошла вся жизнь композитора. Здесь он родился, работал и скончался. Также музыкант является почетным гражданином Петербурга.

Андрей Петров родился 2 сентября 1930 года в Ленинграде, во время войны вместе с семьей был эвакуирован в Сибирь и вернулся обратно только в 1944 году. По словам Петрова, решение стать композитором принял в 1945 году под впечатлением от кинофильма «Большой вальс» об Иоганне Штраусе. Окончил Ленинградское музыкальное училище имени Н. Римского-Корсакова, а затем Ленинградскую консерваторию по классу композиции.

На счету Петрова — 10 произведений для музыкального театра, 31 оркестровое и вокально-оркестровое произведение, более 20 камерны вокальных и инструментальных композиций и работа над музыкой к 14 спектаклям. Наибольшую известность Петрову принесла работа над кинолентами — композитор написал музыку к почти 100 фильмам, среди которых «Служебный роман», «Гараж», «Осенний марафон», «О бедном гусаре замолвите слово», «Вокзал для двоих», «Забытая мелодия для флейты», «Я шагаю по Москве» и других.