В небе над Петербургом прошло шоу дронов. Посмотрите на световые фигуры, посвященные 75-летию окончания Второй мировой войны

Вечером 3 сентября в Петербурге прошло рекорд-шоу «Мирное небо». В небо над спортивной ареной «Петровский» взмыли около 2 тысяч дронов — они выстроились в различные световые фигуры размером в 600 метров, посвященные 75-летию окончания Второй мировой войны. Собрали фоторепортаж — посмотрите, как это было.