У Гостиного двора появилась «умная» остановка. С расписанием движения, информацией о прибытии и прогнозом погоды

«Умная», или «интеллигентная» остановка, установленная возле Гостиного двора, оборудована медиапанелью с цифровой картой, на которой отображается информация о транспорте. На панели диагональю 105 сантиметров транслируются данные о времени прибытия транспорта, общее расписание движения автобусов и троллейбусов, а также прогноз погоды.

Всего в Петербурге будет установлено более 4 тысяч «умных» остановок. «Новая остановка имеет резервные источники питания на основе солнечных батарей и видеокамеры, подключенные к системе «Безопасный город». Световое оформление остановки позволит пассажирам удобно считывать визуальную информацию как в период белых ночей, так и в зимних условиях недостаточной освещенности», — отмечают в Смольном.

Напомним, стоимость проезда в наземном транспорте Петербурга может подорожать уже со следующего года. В Смольном обсуждают возможность увеличения разового и длительного тарифа на 8-12%. В ноябре 2019 года Смольный утвердил новые тарифы проезда в общественном транспорте Петербурга. С 1 января 2020 года разовый билет на проезд в наземном транспорте составляет 50 рублей, метрополитене — 55 рублей.