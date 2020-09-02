Домашних животных, которых петербурженки боятся оставлять с агрессорами, возьмут на передержку зоозащитники

Весной 2020 года «Кризисный центр для женщин» начал предоставлять «горячие койки» женщинам, жизнь которых в опасности и которым совсем некуда пойти. Петербурженки могли остановиться в отелях и в безопасной атмосфере прийти в себя. Но многие из них оставляли своих домашних животных у агрессоров — и теперь, за неимением возможности забрать их с собой, могут оставить кошек и собак на передержке сроком до двух месяцев у зоозащитников.

По словам сотрудников центра, проект — это «дополнительная возможность для пострадавших от абьюза женщин в Петербурге покинуть круг насилия, избежать угрозы жизни и здоровью».

«Кризисный центр для женщин» Специально для «Собака.ru»: Многие наши клиентки, решив покинуть опасную территорию сами или вместе с ребенком, тем не менее боятся оставлять питомцев на одной территории с обидчиком. Часто насилие в партнерских отношениях распространяется и на животных, или даже начинается с плохого отношения к ним, а затем продолжается уже комплексно, затрагивая всех членов семьи. Решение оставить животное с агрессором в одном помещении для пострадавшей от насилия – это не только риск подвергнуть питомца опасности, но часто и сохранение неразорванной связи, которую обидчик может использовать для манипуляций и угроз, добиваясь ее возвращения.

Для того, чтобы отдать животное на передержку, можно позвонить по телефону горячей линии «Кризисного центра для женщин» 327-30-00 или обратиться в онлайн-приемную — сотрудники центра перенаправят обращение специалисту фонда «Я свободен» для обсуждения условий.