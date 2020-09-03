С 12 сентября в Петербурге после 5 месяцев простоя открываются кинотеатры, фуд-корты и магазины-островки. Предпринимателей, находившихся на грани банкротства из-за ограничений, услышали в том числе благодаря их «предсмертному письму» в Смольный. Его автор Виктория Селиванова — владелица более 10 островков в разных ТРК города — собрала под обращением 400 подписей арендаторов ТЦ и стала голосом борьбы за справедливость. В своей колонке для «Собака.ru» Виктория рассказала, как ей удалось наладить диалог между бизнесом и властью.
Виктория Селиванова объединила 400 предпринимателей в «предсмертном письме» в Смольный. Это подействовало: кинотеатры и фуд-корты откроют!
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Виктория Селиванова
Как приняли новость о карантине
Информация о смертельном вирусе из Поднебесной казалась нам какой-то мистикой или информационным вбросом. Но когда стало ясно, что локдауна не избежать у меня лично все происходило, как по кривой Кюблер-Росс: шок, отрицание, гнев, торг, депрессия, выбор, принятие. Пытаясь понять едва уловимую логику правительства, мы наивно полагали, что к работе вернемся не раньше июля. И прекрасно понимали, что залечивать раны бизнес будет долго.
Как арендаторы ТЦ выживали в пандемию
Многие ушли в онлайн. Но это такая малая составляющая бизнеса, которая не нуждается в большом количестве персонала. Сотрудники нужны для работы в офлайне — задача была их сохранить. То, что происходило в апреле-мае казалось абсурдом, этого не может быть, все происходящее не вписывается в рамки здравого смысла, противоречит системе. Невидимая сила пыталась расставить все по своим местам. Тем временем наше Эго билось в конвульсиях не в силах что-то изменить. Все, как в мистическом триллере, слишком странно, чтобы быть правдой.
Наша работа была полностью запрещена. Чтобы спокойно взглянуть на то количество нулей, которые была в статье «убытки», я погрузилась в йогу, медитации, всевозможные практики по расширению сознания, изучила массу полезной литературы. Пока осознавала всю многомерность и иллюзорность этого мира, испытывала квантовую запутанность на практике, материальный мир напоминал неутешительной статистикой о жертвах ковида и новыми противовирусными санкциями.
Когда осознали трагичность ситуации
В соцсетях то и дело мелькали призывы и заголовки «Достаточно! Мы уже все обнулились!». Наш банковский счет уж точно. Нужно было срочно запускать бизнес, чтобы сохранить сотрудников, клиентов и свою способность к активной мозговой деятельности.
В июле я впервые осознала всю трагичность ситуации. У нас в отличие от многих других игроков индустрии была подушка безопасности. Кто-то не смог договориться с арендодателем о снижении арендных платежей, кто-то — рассчитаться с поставщиками. Обе категории, накапливая долги, были вынуждены расстаться с бизнесом или его значительной частью.
Позднее, общаясь с коллегами, я видела всю боль в их глазах. Многие не стеснялись слез. Больше всего меня поразила пожилая китайская пара, которая владела сетью ресторанов паназиатской кухни. Когда готовили петицию губернатору, их рестораны уже закрылись, но пара все равно пришла подписать — помочь бизнесу коллег. Я видела их глаза полные слез и плакала вместе с ними.
Как боролись за свое дело
Точкой невозврата я считаю 16 августа, когда в очередной раз мы собирали штат, готовили магазины к открытию и ждали снятия запрета на наш вид деятельности, но так и не дождались. Я не находила слов, чтобы объясниться с продавцами и менеджерами. Как руководитель, понимала всю ответственность, чего нельзя сказать о нашем Правительстве. Хотя, казалось бы, коммерческая организация — это микромодель государства. Граждане, как клиенты: за налоги покупаем качественное управление городом, страной, безопасность, свободу самовыражения, возможность заниматься любимым делом. А что происходит на самом деле? Решения властей травит малый и средний бизнес.
Торговые центры — градообразующий кластер и наравне с музеями самые посещаемые заведения города. Они один из показателей здоровой городской экономики, цивилизованности и успешности общества. Конечно мы не отрицаем всей опасности ковида! И поэтому предлагаем решения, основанные на положительном опыт коллег из других регионов, в том числе Москвы и Ленобласти.
Комплексы к середине августа уже открыли, сохранялся лишь запрет на деятельность фуд-кортов, кинотеатров и магазинов островного типа. А это, как раз мой случай, потому, что у меня 10 островов и все в торговых комплексах Питера. На поддержку государства рассчитывать не приходилось, долги продолжали стремительно расти. Почти у всех заемные средства, расходы на аренду (она, конечно, стала меньше, но все же существовала, потому что расходы на содержание торговых центров делились на всех арендаторов), зарплаты сотрудников, налоги (да, мы платим налоги!), содержание складов, офисов. Это все копились каждый день.
Конечно у предпринимателей началась паника — тогда я решила написать открытое письмо Александру Беглову. «Предсмертное письмо» губернатору (а для некоторых, как оказалось, посмертное) — это крик о помощи, боль и разочарование в действиях городской власти. Предпринимательство и государство должны сообща развивать свой город, а мы, как в той басне, тянем в разные стороны.
Письмо появилось, когда многим уже нечего было терять. В нем я говорила о том, что бизнес — это не только про деньги. Это и про мечту, про дело всей жизни, про творчество в чистом виде. Бизнес — это деятельность во благо и во имя жизни на земле. Для всех предпринимателей собственное дело — их детище, а еще ежедневный рутинный труд. Опустить руки значит предать себя, а не противиться злу значит стать его союзником. И, конечно, каждый из нас боролся бы до конца. Мне нужно было сделать так, чтобы письмо увидели и подписали, как можно больше предпринимателей страдающей отрасли.
Как удалось собрать 400 подписей за 2 дня
Меня вдохновляет бизнесмен, управляющий партнер Fort Group Максим Левченко: в одиночку он спасал торговые центры от неминуемой гибели и боролся за их скорейшее открытие. Я уважаю его за смелость и свободу мыслей, за креативность и масштабность проектов, за веру в себя и способность материализовать свои идеи. Ценю его за гибкий и проницательный ум, за человечность и преданность своему делу. И, конечно, он был первый, к кому я обратилась за помощью.
Благодаря нашим совместным действиям с Максимом Левченко предприниматели со всего города сплотились в этой борьбе. За двое суток мы собрали более 400 подписей. Среди подписантов крупнейшие сети, детские развлекательные центры, фаст-фуды, кинотеатры.
Реакция на «предсмертное письмо»
Реакция на наше обращение в Правительство не то, что бы удивила, скорее шокировала. Буквально это звучало так: в случае ухудшения эпидемобстановки в городе закроем то, что было открыто последним. А это ТРК и рестораны. Руководствуясь логикой, можно было сделать ротацию ограничений, чередовать запреты на разные виды деятельности, не нарушая при этом антимонопольной политики.
Но здравый смысл все же восторжествовал: закрытые арендаторы ТЦ попали в число освобожденных от карантина — правда, только с 12 сентября. О чем Правительство уведомило нас новым постановлением. А нам остается надеяться и верить, что малый бизнес все же сможет наладить контакт и взаимопонимание с петербургской властью —ограничения для многих закончились трагично.
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