В Петербурге запускают водное такси. На заказ шестиместного катера потребуется всего полчаса

Водное такси в Петербурге запускает Gett совместно с международным сервисом по аренде водного транспорта AnyShips. Проект стартует 7 сентября и продлится до конца сезона навигации. Оформить поездку можно за полчаса до ее начала в мобильном приложении Gett или AnyShips — понадобится только выбрать один из 100 причалов, откуда она начнется.

Стоимость минимального маршрута составит 3000 рублей на 6 человек за 30 минут поездки. В следующем навигационном сезоне цены обещают снизить.

По словам основателей AnyShips Аркадия Пекаревского и Георгия Кожуховского, главная задача проекта — предложить Петербургу не просто прогулочный аттракцион, а полноценную альтернативу наземному транспорту. В хорошую погоду горожане смогут добраться от Петропавловской крепости до центра без пробок.

Глобальная же стратегия Gett — разработать платформу и стать единым окном для заказа любых видов транспорта. «Катер для поездки с ветерком, лимузин на праздник, минивэн для больших компаний — если нужно куда-то ехать, мы всегда к вашим услугам», — добавляет генеральный директор Gett в России Анатолий Сморгонский.