«Потом не будет — есть здесь и сейчас»: «Упсала-Цирк» поздравил школьников и студентов с 1 сентября новым видео

«Родители, воспитатели в садиках, учителя в школах, преподаватели в университетах буквально вбивают в нас с самого детства, что там дальше мы будем жить как захотим. А сейчас нужно есть кашу, быть прилежным учеником, успешным студентом. Так мы идем на протяжении всей жизни в ожидании момента, что жизнь скоро начнется. Обман и иллюзия! Потом не будет — есть здесь и сейчас. Живите в настоящем, цените момент, пробуйте и совершайте ошибки. Учеба — это не подготовка к жизни, это сама жизнь. Это время искать и пробовать», — говорит основатель и художественный руководитель «Упсала-Цирка» Лариса Афанасьева.

Напомним, в апреле 2019 года «Упсала-Цирк» провел благотворительный онлайн-баттл — в прямом эфире артисты показали свои лучшие цирковые и акробатические трюки, а все собранные средства были направлены на поддержку фонда. Ранее Андрей Хамиль Пасечный из группы «Каста» выпустил клип на песню «Счастье», снятый совместно с артистами петербургского «Упсала-Цирка» — социально-культурного проекта, где занимаются дети и подростки из групп социального риска и дети с особенностями в развитии.

В сентябре «Упсала-Цирк» запустил набор в новую группу хулиганов — для будущих артистов разработана пятилетняя программа, в которой дети из разных социальных групп будут заниматься цирком, выходить на сцену и творчески развиваться. А еще посмотрите, как эпично Shortparis и «Упсала-Цирк» закрыли церемонию «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» в 2018 году — музыканты исполнили песню «Что-то особое во мне», а необыкновенную атмосферу происходящего помогли создать акробатические трюки на заднем плане.