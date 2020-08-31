Разоблачение века! Стало известно куда деваются замочки с Поцелуева моста

Накануне, во время своей экскурсии, Погорелов заметил рабочих на Поцелуевом мосте — они избавлялись от замочков, которые вешают влюбленные в знак своих чувств. Судя по фотографии, опубликованной в Facebook, с ними расправляются при помощи лома.

«На шею бы женихам их, было бы много Сидов Вишесов, типа арт-проект», «Зачем их вообще цеплять, мещанская придурь…», «Так вот почему расстаются влюбленные…», «Ну вот, еще одна разбитая любовь — с улыбкой говорил дворник, ломая очередной замок», — комментируют петербуржцы.

Напомним об еще одной городской истории. Петербуржец узнал свою записку с желанием (сбывшимся!). Он оставил ее в грифоне Банковского моста 7 лет назад. После реставрации грифоны больше не пригодны для исполнения желаний — на них нанесли специальное антивандальное покрытие и заделали все швы.