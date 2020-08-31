Возле торговых центров МЕГА в Петербурге появились прицепы с растениями

Мини-парки созданы совместными усилиями МЕГИ, магазинов ИКЕА, проектом «На парковке парк», «Фондом Соседского Благоустройства», мастерской «Театральный портал», питомниками «Агроника» и «Зеленая Гостиная», Plants for friends и фондом «Зеленый Петербург». В создании обоих мобильных парков участвовали активисты города Кудрово и района Парнас. Авторами концепции стали архитекторы из Grey Wood, организатором выступила активистка Ольга Мнишко.

Как рассказали «Собака.ru» авторы проекта, главная цель прицепов с растениями — доказать, что современное урбанистическое пространство может быть создано где угодно, даже на парковке. МЕГА «Терраса» появится на территории перед входом в МЕГА «Парнас». На площади более 6 тысяч квадратных метров откроются кафе, веранды, появятся сезонные украшения и места для прогулок и отдыха, а также детская площадка, которую родители смогут «исследовать» вместе с детьми. Строительство общественного пространство начнется уже этой осенью.