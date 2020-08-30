Лето-2020 в Петербурге стало самым дождливым за последние три года

Несмотря на то, что в этом сезоне было много солнечных дней, что должно свидетельствовать о сухой погоде, лето все же оказалось «мокрым». «Из месяца в месяц осадкомеры метеорологов переполнялись от выпавших дождей», — пишет Леус. По словам синоптика, в июне было зафиксировано 114% от месячной нормы (выпало 66 мм при норме в 58 мм), в июле — 118% (94 мм при норме в 80 мм), а август принес уже 106% от нормы месяца (86 мм при норме 81 мм). В общей сложности Петербург получил 246 мм небесной влаги — это 112% от летней нормы. Такой дождливостью отличились лишь лето 2017 года, когда выпало 201% от нормы, а также лето 2016 года с 155%.