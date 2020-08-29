В Петербурге с 28 по 30 августа проходит «Фестиваль цветов» – один из самых ярких фестивалей этого лета. Сегодня флористы украсили живыми растениями ретро-автомобили, мотоциклы и конные экипажи и проехали по Невскому проспекту на них. В параде также поучаствовали актеры уличных театров и модели в карнавальных цветочных костюмах. Показываем, как это было!
Посмотрите, как в Петербурге прошел Парад цветов
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Сегодня в Санкт-Петербурге проходил Парад цветов посвящённый врачам, которые борются с короновирусом. Мы оказались,невольно, в самой гуще приготовления к параду. Окунулись в атмосферу томительного ожидания артиста перед выходом на сцену, было интересно. Today, a Parade of flowers dedicated to doctors who are fighting the coronovirus was held in St. Petersburg. We found ourselves,unwittingly, in the midst of preparations for the parade. We plunged into the atmosphere of tedious waiting for the artist before going on stage, it was interesting. #парадцветов #парадцветовспб #санктпетербург # Россия #flowers #flowerparade #spb #russia #follow
Завершением сегодняшнего праздника станет гала-концерт «Бал цветов» с участием симфонического оркестра и солистов мировой оперной сцены. Профессиональное жюри выберет лучший букет, самый красивый цветочный костюм, шляпку или же зонтик, а также главную работу года, посвященную медикам, которые боролись с коронавирусом.
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Парад цветов 🌺 По Невскому проспекту проехали цветочные композиции и ретро-автомобили в сопровождении военных оркестров #spb #stpetersburg #saintpetersburg #Russia #august #summer #flowers #art #architecture #city #myday #спб #санктпетербург #питер #парадцветов #цветы #август #лето
Последний день фестиваля пройдет на Заячьем острове. Там разместят цветочные композиции, которые можно «оживить» с помощью приложения «Фестиваль цветов». Для этого нужно навести камеру на объект.
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