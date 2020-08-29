Посмотрите, как в Петербурге прошел Парад цветов

В Петербурге с 28 по 30 августа проходит «Фестиваль цветов» – один из самых ярких фестивалей этого лета. Сегодня флористы украсили живыми растениями ретро-автомобили, мотоциклы и конные экипажи и проехали по Невскому проспекту на них. В параде также поучаствовали актеры уличных театров и модели в карнавальных цветочных костюмах. Показываем, как это было!