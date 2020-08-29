Сегодня, 29 августа, вандалы расписали граффити стены Нового Эрмитажа. Соответствующее видео опубликовала «Фонтанка».
В Петербурге двое молодых людей испортили стены Нового Эрмитажа
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Фото: Shutterstock
Как сообщает издание, примерно в шесть утра трое парней и девушка находились на Дворцовой набережной у Эрмитажа. Молодые люди нанесли непонятные надписи аэрозольными баллончиками на стенах музея, сам процесс зафиксировали камеры наблюдения. Сотрудник Эрмитажа сообщил об этом полиции и сам отправился на место преступления. По данным издания, сейчас задержаны 22-летний и 30-летний жители Васильевского острова.
Напомним, ранее в Екатеринбурге испортили новые работы Покраса Лампаса. Вандалы осквернили работу художника на одном из зданий завода «Уралмаш», а также куб в сквере Екатеринбурга. Жители города помогли восстановить одну из них.
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