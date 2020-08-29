В Петербурге двое молодых людей испортили стены Нового Эрмитажа

Как сообщает издание, примерно в шесть утра трое парней и девушка находились на Дворцовой набережной у Эрмитажа. Молодые люди нанесли непонятные надписи аэрозольными баллончиками на стенах музея, сам процесс зафиксировали камеры наблюдения. Сотрудник Эрмитажа сообщил об этом полиции и сам отправился на место преступления. По данным издания, сейчас задержаны 22-летний и 30-летний жители Васильевского острова.