Чем отличается пандемийный кризис от экономического упадка? Как обратить время затишья в свою пользу? Что может посоветовать бизнесу компания с 25-летней историей? Можно ли сохранить консервативный бренд в ежедневно меняющихся условиях и интегрировать его в социальную и эко-повестку? На эти вопросы отвечает председатель совета директоров транспортной компании «Интерсервис» Надежда Коротовских.
Как эпоху пандемии переживает туристическая транспортная индустрия?
Как компания с 25-летней историей может оценить его и насколько он суров по сравнению с кризисами 1998-ого, 2008-ого года?
Все кризисы имеют в своей основе различные факторы, их породившие. Причинами упадка в 1998 и 2008 годах были экономические показатели, проблемы касались исключительно финансовой системы. Тогда мы боролись за материальное благополучие и стабильность. В 2020 году мы сталкиваемся с совершенно другим явлением, это новый вызов. Он затрагивает уже не только денежный вопрос, речь идет о здоровье, безопасности и жизни людей. Руководитель несет ответственность и за свой бизнес, и за своих сотрудников, причем чаша весов не имеет права перевесить в одну из сторон. В этом году мы все столкнулись с необходимостью цифровизации: переход на удаленный режим работы, внедрение и активное использование онлайн-инструментов – реализация этих процессов, которая в привычном ритме заняла бы не менее полугода, свершилась за 2-3 недели. Но есть известная бизнес-мудрость «Любой кризис – это возможность роста» – мы ей следовали, и в результате «Интерсервис» вышел из пандемийного кризиса победителем! Для нас всегда главной движущей силой были люди, поэтому решение о переходе на удаленный режим работы было принято еще задолго до официальных предписаний. Кроме этого, время самоизоляции и сниежния туризма мы использовали для собственного развития, личностного, профессионального, управленческого. Мы много анализировали, разработали планы по повышению эффективности, пересмотрели свои рабочие тайминги и нашли способы экономии от 30 до 45% времени в каждом отделе. Можно сказать, что «пандемийный» кризис оказался для нас самым продуктивным (Улыбается.).
Что вы делаете сейчас, чтобы сохранить бренд?
Над сохранением и развитием бренда мы работаем всегда. Транспортная услуга, как и любая другая, основана на эмоциях. Мы убедились в этом еще на Чемпионате мира по футболу 2018, когда после посещения России, угрюмой по мнению иностранцев страны, они вернулись домой с совершенно другими впечатлением. Их отзывы, скажем, о добродушном персонале – это то, что они увезли с собой, что расскажут знакомым. И, кстати, «приветливые и улыбчивые водители» – сегодня уже обязательная составляющая нашего бренда, хотя внедрять эту «опцию» мы начали несколько лет назад. Было сложно, многие говорили, что это невозможно, но через серию тренингов мы смогли донести до водительского состава, почему это важно.
Такая идеология созвучна вашему проекту «Автобус Добра».
Безусловною. Нам очень важно, чтобы город рос и развивался вместе с нами, мы стремимся объединять сообщество активных предпринимателей, жителей города, представителей органов власти для новых инициатив. Как раз «Автобус Добра» и есть наш проект, который поддерживает все социально-значимые идеи. В период пандемии, когда мир замер в ожидании, «Автобус Добра» помогал героям-врачам. Всего за неделю мы с нашими партнерами собрали огромную посылку врачам с подарками и детскими пожеланиями. Поездки в больницы стали традицией вплоть до снятия ограничительных мер, к нам постоянно поступали предложения об участии в акции как со стороны бизнеса, так и от жителей. Этот небольшой пример наглядно демонстрирует, что самое важное – сформулировать посыл, проявить инициативу, и неравнодушные «соратники» найдутся, поддержат и будут совершать добрые поступки вместе с вами. Кстати говоря, в середине февраля «Автобус Добра» принял участие в акции передачи земли с Пискаревского мемориального кладбища в Белград, где капсула была заложена в основание Вечного огня. Инициативу мы реализовали при поддержке федерального агентства «Россотрудничество».
Как «Интерсервис» реагирует на эко-повестку?
Мы постоянно работаем над повышением уровня безопасности нашего транспорта для окружающей среды. В июне прошлого года «Интерсервис» одним из первых в России пополнили автопарк уникальными автобусами – MAN Lion's Coach L R08. Их техническое оборудование обеспечивает экономичность топлива и соблюдение строгой нормы токсичности Euro-6 – а это один из наиболее высоких стандартов экологичности сегодня. В компании пропагандируется бережливое потребление. За последние 2 года мы с коллегами собирали статистику по выбросам в экосреду и выявили, что при отсутствии резких движений автомобиля количество выхлопных газов снижается на 40% в месяц. В масштабах города это огромное количество, поэтому соблюдение всех норм и правил, предусмотренных законом, обеспечивает не только безопасность жизни, но и безопасную экологическую обстановку. Если говорить про корпорацию, то в прошлом году мы запустили внутрикорпоративный челлендж «Вырасти елку к Новому году»: призывали сотрудников не покупать срубленные деревья, а, напротив, восполнять леса. Мы приобретали саженцы в питомниках, украшали их игрушками, а после Нового года высаживали их: кто-то на даче, кто-то в лесу. К нашему небольшому «движению» уже примкнули некоторые партнеры и заказчики, в этом году мы хотим популяризовать эту идею на все городское сообщество.
Сейчас все говорят о буме внутреннего туризма. Вы чувствуете этот тренд?
Мы никогда не делили заказы на «внутренние» или «иностранные», но в сложившейся сегодня ситуации развитие внутреннего туризма становится для нас одной из приоритетных задач, и мы не только участвуем, но и выступаем инициаторами различным проектов, направленных на увеличение «отечественного» потока. Конечно, мы уже заметили, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличилось число заказов на поездки по России: Золотое кольцо, города-герои Великой Отечественной войны, небольшие города-представители определенных народностей – эти направления стали очень популярны. Это положительные изменения туристического поведения. И речь не только о том, что регионы получают доходы, толчок к развитию, возможность стать инвестиционно-привлекательными, а еще и о том, что мы чуть больше «врастаем корнями», а это в условиях кризиса необходимо.
Какие у вас ожидания на следующий год?
Мы ждем огромное количество мероприятий, поскольку будут проходить и плановые события 2021 года, и отмененные в 2020-м. Нагрузка на Петербург будет колоссальная, и самая главная задача – сохранить качество. Над тем, как с этой задачей справиться, как спрогнозировать и отработать риски – мы будем думать уже сейчас. Все уникальные и эффективные проекты рождаются в диалоге, поэтому мы постоянно перенимаем положительный опыт у коллег, развиваем интересные городские инициативы и находимся в тесной коммуникации с городскими структурами. За 25 лет мы добились значимых результатов, и значимы они, в первую очередь, для нас, как для людей, профессионалов, неравнодушных горожан. Наша цель на ближайшие 5 лет – преумножить достигнутый результат совместно со всем городом!
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