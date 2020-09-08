Как эпоху пандемии переживает туристическая транспортная индустрия?

Как компания с 25-летней историей может оценить его и насколько он суров по сравнению с кризисами 1998-ого, 2008-ого года?

Все кризисы имеют в своей основе различные факторы, их породившие. Причинами упадка в 1998 и 2008 годах были экономические показатели, проблемы касались исключительно финансовой системы. Тогда мы боролись за материальное благополучие и стабильность. В 2020 году мы сталкиваемся с совершенно другим явлением, это новый вызов. Он затрагивает уже не только денежный вопрос, речь идет о здоровье, безопасности и жизни людей. Руководитель несет ответственность и за свой бизнес, и за своих сотрудников, причем чаша весов не имеет права перевесить в одну из сторон. В этом году мы все столкнулись с необходимостью цифровизации: переход на удаленный режим работы, внедрение и активное использование онлайн-инструментов – реализация этих процессов, которая в привычном ритме заняла бы не менее полугода, свершилась за 2-3 недели. Но есть известная бизнес-мудрость «Любой кризис – это возможность роста» – мы ей следовали, и в результате «Интерсервис» вышел из пандемийного кризиса победителем! Для нас всегда главной движущей силой были люди, поэтому решение о переходе на удаленный режим работы было принято еще задолго до официальных предписаний. Кроме этого, время самоизоляции и сниежния туризма мы использовали для собственного развития, личностного, профессионального, управленческого. Мы много анализировали, разработали планы по повышению эффективности, пересмотрели свои рабочие тайминги и нашли способы экономии от 30 до 45% времени в каждом отделе. Можно сказать, что «пандемийный» кризис оказался для нас самым продуктивным (Улыбается.).