РЖД запускает единый абонемент для поездок в Пушкин и Павловск

Абонемент «Туристический» действует в течение одних календарных суток в направлении «туда» и «обратно». Его стоимость по маршруту Петербург-Царское село составит 80 рублей, Петербург-Павловск 90 рублей — это на 18% дешевле разового билета.

Однако воспользоваться абонементом могут только пассажиры, путешествующие группами от пяти человек. Оформить билет можно с 1 сентября в день поездки или предварительно за 10 дней в билетных кассах на Витебском вокзале — он действителен для проезда в пригородных поездах всех категорий, в том числе «Комфорт».

Напомним, в конце июня «Российские железные дороги» вернули в расписание более 160 отмененных из-за коронавируса поездов дальнего следования. В августе из-за высокого спроса компания увеличила количество «Сапсанов», курсирующих по пятницам между Петербургом и Москвой, а также запустила скоростной поезд «Стриж». Он свяжет Петербург с городами Поволжья.