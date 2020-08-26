Во «Дворике Нельсона» приступили к закрашиванию стрит-арта. От красочных рисунков, нанесенных на стены художником, бардом и местным жителем Нельсоном Искандаряном, избавляются «на оснований предписаний государственной жилищной инспекции, рекомендующей поддерживать фасады в чистоте, и обращений местных жителей».
Во «Дворике Нельсона» на Петроградской начали закрашивать стрит-арт. Скульптуры уже вывезены
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Фото: @maksym_gorelov
Как пишет «Бумага», работы начались во дворе на Петроградской днем 26 августа. На стены наносят бежевую краску и перекрывают ею рисунки, которые бард Нельсон начал наносить еще в 2011 году. Ранее также были вывезены разноцветные «Жигули» и другие арт-объекты — деревянные скульптуры и мягкие игрушки.
Во дворе Нельсона на Петроградской закрашивают рисунки на стенах. Ранее оттуда вывезли деревянные скульптуры и другие объекты— «Бумага» (@paperpaper_ru) August 26, 2020
Видео: жительница Петроградской стороны Софья pic.twitter.com/mTpgovzjUo
«Дворик Нельсона» — неформальная достопримечательность, которую называют «самым удивительным и позитивным двором Петроградской стороны». Название двор получил по имени Барда Нельсона, который положил начало созданию локации. О планах на зачистку двора в октябре 2019 года рассказал основатель группы Theodor Bastard Александр Старостин. Тогда петербуржец задался вопросом, действительно ли необходимо избавиться от арт-объектов и стрит-арта — «там, под граффити, уродливые здания с отваливающейся штукатуркой».
В конце ноября 2019 года из «Дворика Нельсона» на Петроградской убрали разноцветные «Жигули» и другие арт-объекты. По словам Барда Нельсона, автора неформальной достопримечательности, судьба дворика должна была решиться 10 декабря — после проведения открытого голосования. Позже сроки подтвердили в администрации Петроградского района, объяснив исчезновение «Жигулей» требованием местных жителей.
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