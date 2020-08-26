В Мариинской больнице острый дефицит крови. Петербуржцев просят стать донорами

«Больные, которым жизненно необходимо переливание донорской крови, поступают в нашу больницу круглосуточно. И для обеспечения своевременной помощи этим больным необходимо постоянно пополнять запас компонентов донорской крови. Сотрудники отделения переливания крови сейчас осуществляют приглашение не менее 30 кадровых доноров в день на кроводачу по телефону, но многие из доноров находятся в отпуске, а студенты на каникулах. Поэтому на сегодняшний день в больнице остро ощущается нехватка донорской крови всех групп!» — сообщили в больнице.

Сдать кровь можно в отделении переливания крови на Литейном проспекте, 56 с понедельника по четверг с 09:00 до 12:00, при себе нужно иметь паспорт и СНИЛС. Для того, чтобы получить проход на территорию больницы, необходимо предварительно записаться по телефонам 275-74-55 (в будние дни) и 275-74-21 (в выходные).

Напомним, в конце апреля в Петербурге начали применять плазму крови переболевших коронавирусом для лечения зараженных. Уже в мае в больнице №40 выздоровел первый пациент, а к июню число победивших COVID-19 таким способом увеличилось до 32. Однако для того, чтобы стать донором, необходимо подойти по критериям возраста и состояния здоровья — поэтому лечение COVID-19 плазмой не будет широко доступно. Петербуржцев, переболевших коронавирусом, просят стать донорами плазмы.