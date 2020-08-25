В среду в Петербург придут ливни, грозы и порывистый ветер

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Петербургу, ссылаясь на прогноз синоптиков, в среду, 26 августа, в городе ожидаются дожди, местами ливни и грозы. Ветер 5-10 метров в секунду будет сменяться порывистым при грозе.

Спасатели напоминают о необходимости держаться на расстоянии от электропроводки, молниеотводов, водостоков и антенн, советуют по возможности не выходить из дома, а автомобилистов просят убрать машину в гараж или оставить ее вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 26 августа температура воздуха ночью составит от 12 до 14 градусов тепла, днем — от 17 до 19. В ночь на четверг, 27 августа, без существенных осадков, температура воздуха не опустится ниже 10 градусов тепла. Днем возможен кратковременный дождь, воздух прогреется до 18 градусов.

В пятницу, 28 августа, местами кратковременный дождь, ветер северный умеренный. Температура воздуха ночью от 9 до 11 градусов тепла, днем — от 16 до 18 со знаком «плюс».