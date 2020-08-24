Кронверкский мост, соединяющий Заячий и Петроградский острова, отреставрируют и сделают пешеходным

Проект капитального ремонта Кронверкского моста предполагает комплексный ремонт и реставрацию переправы. В настоящее время конструкции и почти все промежуточные опоры значительно ограничены по работоспособности и находятся в аварийном состоянии. В ходе работ специалисты полностью заменят пролетные строения, поперечные и продольные настилы на новые, отремонтируют промежуточные опоры, заменят свайное основание.

По окончании капитального ремонта Кронверкский мост станет пешеходным — автотранспорт сможет проезжать по нему лишь в особых случаях.

Кронверкский мост, один из самых молодых в Петербурге, был возведен в 1938 году по проекту инженера П.П. Степнова в связи с необходимостью соединения Заячьего острова с Мытнинской набережной. Первоначально переправа предназначалась для обслуживания Монетного двора, расположенного в западной части Петропавловской крепости, должна была обеспечить транзит пешеходов и проезд автотранспорта на территорию крепости. Также через крутой подъем пролетов могли проходить маломерные суда — поэтому мост начали называть «горбатым». В 2001 году Кронверкский мост признан объектом культурного наследия федерального значения.