Жители Приморска вышли на митинг против строительства порта на берегу Финского залива и вырубки леса

Митинг начался в 13:00 на Заводской улице, у лютеранской кирхи. Как уточнило издание, в требования участников входило сохранение леса в Выборгском районе, создание охраняемых природных территорий, а также туристических зон. Они стояли с плакатами «Нет свалке в водоохранной зоне Финского залива», «Жемчужный пляж наш» и другими. Кроме того, местные жители призывают открыть военно-исторический парк, музей Первой и Второй мировых войн — вместо порта. С места событий также вели прямой эфир.