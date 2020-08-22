СМИ: ограничения по коронавирусу в Петербурге будут действовать до конца сентября

Однако планируются и некоторые послабления. Например, можно будет проводить официальные физкультурные и спортивные мероприятия соблюдения требований Роспотребнадзора, распространять печатные материалы, передавая их из рук в руки. Полностью отменяются ограничения с регулярных пассажирских перевозок наземным автомобильным и электрическим транспортом. Более того, с 14 сентября приступят к работе организации дополнительного образования, в том числе автошколы.