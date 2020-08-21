На берегу реки Смоленки планируют снести 20 деревьев, при этом в 2016 собирались вырубить 409 зеленых насаждений. Хорошую новость сообщили в «Парке на Смоленке».
На берегу реки Смоленки снесут 20 деревьев — вместо запланированных 409
Как рассказали активисты, в эту пятницу осматривали деревья в рамках проходящих на Смоленке дноуглубительных работ. В осмотре участвовали сотрудники Комитета по природопользованию и Комитета по благоустройству, а также защитники деревьев, местные жители и другие. Как уточнили градозащитники, теперь снесут около двадцати сухих деревьев и уберут отдельные ветки. Акт обследования деревьев подготовят через две недели. Активисты будут следить за работами.
Напомним, в 2019 году Законодательное собрание Петербурга включило парк в устье реки Смоленки на Васильевском острове в список зеленых насаждений города. Активисты отвоевывали его у застройщиков несколько лет — выходили на пикеты против застройки территории парка на пересечении улицы Кораблестроителей и набережной реки Смоленки. За внесение изменений в закон «О зеленых насаждениях общего пользования», а именно присвоение данного статуса парку на набережной реки Смоленки, депутаты ЗакСа проголосовали единогласно. Но один парк все же удалось сохранить — ранее в Смольном назвали недопустимой постройку музея Достоевского на месте сквера в Кузнечном переулке и согласились внести территорию в список зеленых насаждений города.
В мае суд признал незаконным строительство гостиницы в «парке на Смоленке».
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