На берегу реки Смоленки снесут 20 деревьев — вместо запланированных 409

Напомним, в 2019 году Законодательное собрание Петербурга включило парк в устье реки Смоленки на Васильевском острове в список зеленых насаждений города. Активисты отвоевывали его у застройщиков несколько лет — выходили на пикеты против застройки территории парка на пересечении улицы Кораблестроителей и набережной реки Смоленки. За внесение изменений в закон «О зеленых насаждениях общего пользования», а именно присвоение данного статуса парку на набережной реки Смоленки, депутаты ЗакСа проголосовали единогласно. Но один парк все же удалось сохранить — ранее в Смольном назвали недопустимой постройку музея Достоевского на месте сквера в Кузнечном переулке и согласились внести территорию в список зеленых насаждений города.

В мае суд признал незаконным строительство гостиницы в «парке на Смоленке».